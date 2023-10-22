Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

4. dakikada İstanbulspor kalecisi Jensen'in kısa düşen pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Bajic, meşin yuvarlağı hemen sağındaki Morutan'a aktardı. Bu oyuncu vuruşunu yapmak isterken savunmadaki Vorobjovas müdahale ederek topu kornere gönderdi.

12. dakikada İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yaşar, meşin yuvarlağı son çizgiden içeriye çevirdi. Kale sahası içerisinde bulunan Traore, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası sol çaprazına kadar ilerleyen Cephas, Okan Erdoğan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 24'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in de uzandığı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-1.

62. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. MKE Ankaragücü savunmasında Hayrullah'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasının hemen önünde Jackson sert vurdu. Kaleci Bahadır'dan dönen topu Emir Kaan Gültekin tamamladı: 2-1.

90. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Hayrullah'ın ortasında arka direkte topa yükselen Sowe'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 5'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 9. haftada 9 puanda kaldı.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın ve Montella'nın yardımcıları Selçuk Şahin ile Daniele Russo da tribünden takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı
Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli
Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar bu gece hizmete açılıyor
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

Benzer haberler

İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi

İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyecek

MKE Ankaragücü'nden TSYD Ankara Kupası açıklaması

MKE Ankaragücü'nden TSYD Ankara Kupası açıklaması
Sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş 3 puanla teselli buldu

Sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş 3 puanla teselli buldu

Emre Belözoğlu yeni takımlarıyla "3 puanlı" başlangıç yapıyor

Emre Belözoğlu yeni takımlarıyla "3 puanlı" başlangıç yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet