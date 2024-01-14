İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor 0-0 berabere kaldı

İstanbul
20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.
26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.
43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
-İkinci yarı
59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.
"Yönetimimiz çalışıyor birkaç transferimiz olacak"
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da gençlik gelişim teknik sorumlusu Hakan Ünal, transferlerin ardından istedikleri noktaya çıkacaklarını söyledi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ünal, şunları kaydetti:
"2 haftalık genel bir düşüş var. Kaybettiğimiz 2 maç en son Fenerbahçe maçındaki sonuç bizi zor bir duruma soktu. Mental olarak hazırlanmaya çalıştık, kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlk devre kötü oynamadık. ikinci yarı 65'ten sonra oyundan düştük. Maç berabere bitti. Bu durumdan bir an evvel kurtulmak istiyoruz. Yönetimimiz çalışıyor birkaç transferimiz olacak. O transferlerle Konyaspor'u istediğimiz noktaya çıkaracağımızı düşünüyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.