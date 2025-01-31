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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u yendi

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi.

Can Öcal  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
ikas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u yendi

İstanbul

İlk yarı 

17. dakikada Ampem'in pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis ve Moutousammy'yi çalımladıktan sonra ceza yayının önünden şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi önünden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

41. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza yayı civarında bulunan Manaj, topu penaltı noktası yakınlarındaki Bekir Turaç Böke'ye aktardı. Bekir'in pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Charisis'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

51. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis'e çalım attıktan sonra ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.

58. dakikada Caner Erkin'in ortasında Emre Akbaba, penaltı noktası yakınlarından kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere gönderdi.

63. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında orta sahada kafayla topu önüne alan Manaj, Vezo'yu geçtikten sonra kaleci Birkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Birkan, meşin yuvarlağı önledi.

89. dakikada Eyüpspor golü buldu. Caner Erkin'in pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, altıpasın önüne doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Thiam, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşma, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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