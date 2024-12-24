Dolar
35.26
Euro
36.83
Altın
2,615.05
ETH/USDT
3,415.50
BTC/USDT
94,300.00
BIST 100
9,620.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Luis de la Fuente'yi 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörü olarak seçti.

Mutlu Demirtaştan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı

Istanbul

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gazeteci ve uzmanların katılımıyla yapılan oylamada, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri belirlendi.

İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanyol Luis de la Fuente, listenin zirvesinde yer aldı.

Kupa Amerika'da Arjantin Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli Lionel Scaloni, 2022 ve 2023'te birincilikte yer aldığı listede bu kez ikinci sırayı aldı.

Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız Didier Deschamps, 2018 ve 2020'de zirveye yerleştiği sıralamada bu yıl üçüncü basamağın sahibi oldu.

EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ise listede 8. basamağa yerleşti.

Gareth Southgate (İngiltere), Emerson Fae (Fildişi Sahili), Julian Nagelsmann (Almanya), Nestor Lorenzo (Kolombiya), Willy Sagnol (Gürcistan) ve Marcelo Bielsa (Uruguay) listede ilk 10'a giren diğer isimler oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli oldu
Kuraklık riski altındaki göller için harekete geçilecek
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Karaköy tünel hattındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların durağa yürümesi görüntülendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı

IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet