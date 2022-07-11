Dolar
17.37
Euro
17.55
Altın
1,735.24
ETH/USDT
1,146.70
BTC/USDT
20,596.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Srebrenitsa Potocari Anıt Merkezi'nde soykırımın 27'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.07.2022
Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Ankara

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Doğukan Sinik, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sezon öncesi hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Hull City'nin kampına katılacak.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan Doğukan Sinik, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya devam ediyoruz
Tatil dönüşüne hazırlanan sürücülere 'sabah erken yola çıkmayın' uyarısı
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Başbakan Abe Şinzo için taziye defteri açıldı

Benzer haberler

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Hull City ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazandı

Emre Belözoğlu: İyi bir başlangıç yaptım

Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği 'Manavgat' formasını tanıttı

Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği 'Manavgat' formasını tanıttı