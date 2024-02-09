Dolar
30.69
Euro
33.12
Altın
2,021.40
ETH/USDT
2,487.60
BTC/USDT
47,212.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı'nın açılışında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Hong Kong'da Messi'nin oynamadığı maçın seyircileri bilet paralarının yarısını geri alacak

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maçta yıldız oyuncunun forma giymemesi nedeniyle, seyircilerin bilet paralarının yarısının geri ödeneceği bildirildi.

Emre Aytekin  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Hong Kong'da Messi'nin oynamadığı maçın seyircileri bilet paralarının yarısını geri alacak

Pekin

Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nın haberine göre, organizatör şirket Tatler Asia, resmi kanallardan bilet alan seyircilere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceğini duyurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4 Şubat'ta Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin özel maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek sahada yer almaması, onu izlemek için stada gelen seyircilerin tepkisine yol açmıştı.

Yeniden ödeme planının, Hong Kong Spor Bakanlığı ve Tüketici Konseyi ile organizatör şirket arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı bildirildi.

Inter Miami Kulübü de yaptığı yazılı açıklamada, Lionel Messi ve onun Barcelona'dan eski takım arkadaşı Luis Suarez'in maçta yer almamaları nedeniyle Hong Konglu futbolseverlerden özür dilerken futbolcuların sağlık durumunun kulüp için öncelikli olduğu vurgulandı.

Hong Kong hükümetinden de para alamayacaklar

Öte yandan Hong Kong hükümetinin maçın şehrin tanıtımına katkısı nedeniyle organizatör şirkete vermeyi taahhüt ettiği 16 milyon Hong Kong doları (2,05 milyon dolar) teşvik ödeneğinin de "Messi'nin en az 45 dakika oynaması" şartına bağlı olduğundan tahsil edilemeyeceği bildirildi.

Böylece organizatör şirketin 13 milyon Hong Kong doları (1,66 milyon dolar) kar etmeyi öngördüğü etkinliği, 43 milyon Hong Kong doları (5,5 milyon dolar) zararla tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, Meclis'e sunuldu
Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı

Benzer haberler

Hong Kong'da Messi'nin oynamadığı maçın seyircileri bilet paralarının yarısını geri alacak

Hong Kong'da Messi'nin oynamadığı maçın seyircileri bilet paralarının yarısını geri alacak

Üçüncü yılına girecek Ukrayna savaşının Rusya ve küresel ekonomideki etkileri sürüyor

Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatında rekor kırdı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajları

Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajları

Çin'de karlı ve soğuk hava Bahar Bayramı seyahatlerini olumsuz etkiliyor

Çin'de karlı ve soğuk hava Bahar Bayramı seyahatlerini olumsuz etkiliyor
Çinli sanatçı Ai Weiwei, Batı'daki Gazze sansürünü, Mao döneminde Çin'deki duruma benzetti

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Batı'daki Gazze sansürünü, Mao döneminde Çin'deki duruma benzetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet