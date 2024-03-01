Dolar
31.32
Euro
33.85
Altın
2,046.83
ETH/USDT
3,390.00
BTC/USDT
61,556.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde çıktığı 27 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 16. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Benzer haberler

İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Mersin'de 10 yaşındaki Azra, saçlarını kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti

MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın tek maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın tek maçla başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet