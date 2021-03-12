Euro
9.02
Dolar
7.55
BIST 100
1,557.51
Altın
1,710.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Salim Taş,Muhittin Sandıkçı   | 12.03.2021
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Hatay

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Hatayspor'da yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye gidecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

Bülent Uygun yeni takımı ile ilk maçına çıkacak

Yeşil-mavili ekipte Sumudica'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile Kayseri deplasmanına götürülmeyen Moroziuk'un ise kadroda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, kart görmesi halinde Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Biden: 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor

Benzer haberler

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Futbolda 30. haftanın programı

Galatasaray yarın Kayserispor'a konuk olacak

Galatasaray yarın Kayserispor'a konuk olacak
Eyüpspor, Avrupa'nın gözde semt takımlarından biri olmayı hedefliyor

Eyüpspor, Avrupa'nın gözde semt takımlarından biri olmayı hedefliyor
Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet

Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet