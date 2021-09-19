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Spor, Futbol

GZT Giresunspor- İttifak Holding Konyaspor maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Atakan Çıtlak   | 19.09.2021
GZT Giresunspor- İttifak Holding Konyaspor maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı

Giresun

20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.

23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.

34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti.


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