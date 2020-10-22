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Spor, Futbol

Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirmek için komisyon kurdu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Koca Yusuf" adıyla bilinen, efsanevi Türk güreşçi Yusuf İsmail’in naaşının Portekiz'de olduğu iddiasına ilişkin bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Sinem Er   | 22.10.2020
Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirmek için komisyon kurdu

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Koca Yusuf" adıyla bilinen, efsanevi Türk güreşçi Yusuf İsmail’in naaşının Portekiz'de olduğu iddiasına ilişkin bir komisyon kurulduğunu ve teyit edilmesi halinde, cenazesinin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Musa Aydın, Kırkpınar başpehlivanının cenazesinin Portekiz’in Azor Adaları’nda bir kilise bahçesinde olduğu iddiasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Koca Yusuf’un mezarının Azor Adaları'nda olduğu iddiasının gündeme gelmesi üzerine Aydın, "Hemen komisyon kurduk ve pazartesi günü toplantımızı yapacağız. Eğer yapacağımız araştırmalar neticesinde, gerçekten Koca Yusuf’un mezarı oradaysa, doğruysa cenazesini ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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