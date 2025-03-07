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Spor, Futbol

Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımı oyuncularından Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Günay Pabuşçu  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Izmir

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Djalma Silva'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Brezilyalı sol bek, geçen haftaki Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


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