Göztepe, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

İzmir
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.
Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Süper Lig'e ilk 2 haftada kalesinde gol görmeyen İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0yenerken sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
İzmir temsilcisi, ilk 2 haftada topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.
Hazırlıklar tamamlandı
Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanda taktiksel oyun ve duran top organizasyonları çalışan sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.