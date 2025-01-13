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Spor, Futbol

Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'a fair play ödülü verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fair play ödülüne layık görülen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a ödülü verildi.

Mustafa Güngör  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'a fair play ödülü verildi

İzmir

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçı öncesinde, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından fair play ödülüne layık görülen Stoilov'a plaket verdi.

Hacıosmanoğlu, Göztepe yönetimi ve Stoilov'a teşekkür ederek, "Çok örnek olacak bir davranışta bulundu. Bence bu yaptığı açıklamayı alıp üniversitelerde ders olarak okutmamız gerekiyor. Mehmet Sepil başkanım geçen hafta geldiğinde kulübü nasıl yönettiklerini anlattı. O bütçelerle başarıyı yakalamak çok önemli. Türkiye'nin bunu örnek almasını istiyorum. Hocamızın açıklamaları feyz alınırsa, yüzde 10'u alınsa dahi Türk futbolu ana sorunlarını çözer." diye konuştu.

Stoilov da Türkçe olarak "Teşekkür ederim." dedi.

Stanimir Stoilov, ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" dolayısıyla fair play ödülüne layık görülmüştü.

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