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Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ali Korkmaz  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Göztepe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

İzmir

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. 2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla yarın tekrar buluşacak.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe'nin 6 puanı var.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı bulunuyor.

İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Bellona Kayserispor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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