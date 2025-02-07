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Spor, Futbol

Göztepe Kulübü, ceza alınmasına neden olan taraftarın kombinesini iptal edecek

Göztepe Spor Kulübü, ceza alınmasına neden olan taraftarların kombinelerini süresiz iptal edilecek.

Haydar Toprakçı  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Göztepe Kulübü, ceza alınmasına neden olan taraftarın kombinesini iptal edecek Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Yapılan açıklamada, taraftarın kulübün kalbi ve en büyük itici gücü olduğu, kulübe maddi ve manevi zarara uğratabilecek her türlü davranıştan kaçınması gerektiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun disiplin yönetmeliklerine göre, bireysel olarak yapılan ihlallerde dahi eylemin gerçekleştiği tribün bloğundaki tüm taraftarlara ceza verildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu durum, kurallara uygun davranan taraftarlarımızın da mağdur olmasına neden olmaktadır. Kulübümüz hem taraftarımızı hem de kendisini korumak adına, 2 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Corendon Alanyaspor maçından itibaren, ceza almamıza sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edecektir. Bu karar, kulübümüzü ve taraftarımızı daha adil bir şekilde temsil etmek, Göztepe'mizi hak ettiği yerlerde görmek için alınmıştır."

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