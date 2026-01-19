Göztepe, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

İzmir
20. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci'nin şutu üstten auta çıktı.
34. dakikada Çaykur Rizespor'da köşe vuruşu kullanan Laci'nin penaltı noktası üzerine gelen vuruşunu, Heliton kafayla uzaklaştırdı.
39. dakikada sağ kanatta Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına gelen topa, savunmada konuk ekipten Papanikolaou dokundu. Ceza sahasında Juan'ın gelişine vuruşunda seken top, sağ tarafta Miroshi'ye geldi. Miroshi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
50. dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'ın pasını karşılayan Augusto'nun şutunda top, az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da Laci, skoru dengeledi: 1-1
63. dakikada sol kanatta Juan ile Olaitan'ın verkaçında topla buluşan Arda Okan Kurtulan, gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
76. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Topla buluşan Olawoyin'in ceza sahasının soluna gönderdiği topu karşılayan Mihaila, Göztepe kalecisi Lis'i çalımladı. Ancak Göztepe savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
78. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kontrol ettiği topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
82. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın ceza sahasına gönderdiği top, Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'ın dokunuşuyla penaltı noktasına geldi. Jeferson'un şutunda top kaleciden döndü, topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
"Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyetti"
Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini dile getirdi.
Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Çok önemli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir takıma karşı alınmış bir 3 puan. Birçok oyuncumuz o gerçekte sahip olduğu yüksek seviyelerinde oynayamadılar. Buradan uzak bir performans sergilediler ve bunu bizim çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim adımıza, bizim oyun tarzımızda sıkıntı yaratan bir durum. Bizim oyun tarzımızda tüm oyuncularımızın her maç en yüksek seviyelerinde oynamaları gerekiyor." dedi.
Maçtaki pozisyonlara değinen Stoilov, "Maça bakıldığında 1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Çaykur Rizespor'un da yakaladığı fırsatlar oldu ki bu bizim için normal bir durum değil. Çünkü biz defansif anlamda bundan önce çok daha iyiydik. Oyuncularımız ve bizler sahada yüzde 80 gibi bir performans sergiledik diyebiliriz. Aynı zamanda tribünlerde taraftarlarımız da yüzde 80 gibi bir doluluk oranıyla bugün maçtaydı." ifadelerini kullandı.
Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:
"Her zaman bu cezaların bizim için çok olumsuz olduğunu belirtiyorum. Bugün neredeyse 5 bin taraftarımız cezalıydı. 1-2 maç önce ise 18 bin taraftarımız cezalıydı ve bu bizim adımıza gerçekten sıkıntı yaratıyor. Umarım bir daha bunu yaşamayız. Hem sahada hem de tribünde dediğim gibi yüzde 80 gibi bir oranla oynamış olduk. Galibiyet bizim açımızdan bugün gerçekten değerliydi. Ama oyuncularımız o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeliler ve bunu da çok hızlı sağlayacağız."
Hakem kararlarıyla ilgili konuşmadığını yineleyen Stoilov, sarı kart gören stoperler Bokele ile Heliton'un Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesine ilişkin, "Üzücü bir durum oldu çünkü sürekli oynayan 2 oyuncumuz. Başka stoperlerimiz var ve bu onlar için fırsat olacak. Değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Zor bir durumla karşı karşıyayız önemli maç öncesi ama çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yerine oynayacak oyuncularımız da en iyi şekilde oynayacaktır. Aşabileceğimiz bir durum." diye konuştu.
"Daha az hata yapmamız gerekiyor"
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe deplasmanının ligin en sert ve zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi.
Maçın, birçok parametresinde üstün geldiklerini belirten Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, siz hata yaptığınızda, size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi. Bugün de böyle bir oyun oldu. Oyunla ilgili kısa konuşursam, Göztepe'nin baskısına rağmen 38. dakikaya kadar oyunu kontrol eden, pozisyonlar bulan, organizasyonlar yapan takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. En etkili oldukları konulardan birisi duran toplar. Duran topun ikincisinde maalesef basit hata yaptık, savunamadık. Ağır cezalandırıldık." diye konuştu.
Uçar, karşılaşmanın ikinci yarısındaki basit top kaybı sonrasında Arda Okan Kurtulan'ın golünü kalelerinde gördüklerini ifade ederek, "Tebrik etmek lazım. İnanılmaz güzel koşuda bizi ağır cezalandırıyor. 2-1'den sonra gerek Mihaila'nın direkten gelen topu gerek Olawoyin ile kaçırdığımız pozisyondan rakip kaleye gidebileceğimiz kadar gittiğimiz bir oyun. İyi oynadık mı? Bence iyi oynadık. Kazanmak için yetti mi? Yetmedi. Demek ki kazanmak için daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu zor deplasmanda daha az hata yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Recep Uçar, genel olarak oynadıkları oyunun umut verdiğini belirterek, "Oynadığımız oyun, pozitif futbol, ürettiğimiz pozisyonlar gelecek açısından ümit verdi ama baktığımda da bugün itibariyle buradan puan alamadan ayrılıyoruz. Kazanmak istiyorsak, dediğim gibi iyi oynamak da yetmiyor. Az hata yapmamız lazım." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.