Dolar
43.04
Euro
50.45
Altın
4,456.22
ETH/USDT
3,218.40
BTC/USDT
93,396.00
BIST 100
11,837.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydın, sezon sonu sözleşmesinin bittiğini belirterek "Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim." dedi.

Sinan Özmüş  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili takımın milli oyuncusu Samet Akaydın, AA muhabirine, ligin ilk yarısında genel olarak iyi oynadıklarını ancak sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Ligin ikinci yarısında ellerinden gelenin daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayan Samet Akaydın, "Takımımızın kalitesinin, puan durumundaki yerini hak etmediğini düşünüyorum. Sonuç olarak çok geride kaldık. Bunları düzeltebilseydik daha farklı yerlerde olabilirdik. Kampta, yoğun çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Daha yukarıya tırmanmanız gerekiyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Sezon sonu sözleşmem bitiyor"

Samet Akaydın, bireysel performas anlamında sezonun ilk yarısını iyi geçirdiğini dile getirdi.

Bu sezon daha iyi çalıştığını ve daha iyi odaklandığını anlatan milli futbolcu, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Şu anda Rizesporluyum. Bulunduğum ortam benim için her zaman en önemlisidir. Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim. Ondan sonra bakacağız ama şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum. Tamamen Rizespor'a odaklı gidiyorum." diye konuştu.

"Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum"

Samet Akaydın, tek hayalinin milli takımla Dünya Kupası'na gitmek olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki de futbol hayatımdaki son hayalim diyebilirim. Çok istiyorum. Onun için de bu sene çok çalışıyorum. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum. İnşallah giderim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştim tekrar en iyi şekilde hizmet ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Yüzyılın Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, en fazla başvuru İstanbul’dan
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu
Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı

Trabzonspor, eksik oyuncularının çokluğunda duraklama dönemine girdi

15 yaşındaki Yağmur'un kalbindeki delik "futbol sevgisiyle" kapandı

15 yaşındaki Yağmur'un kalbindeki delik "futbol sevgisiyle" kapandı
Galatasaray, 4 golle Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi

Galatasaray, 4 golle Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Zor maç bizi bekliyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Zor maç bizi bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet