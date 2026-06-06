Arnavutluk’ta Zvernec’teki turizm projesine karşı gösteriler 7’nci gününde sürüyor

[1/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi.

[2/20] Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi.

[3/20] "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[4/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[5/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[6/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[7/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[8/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[9/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[10/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[11/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[12/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[13/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[14/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[15/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[16/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[17/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[18/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[19/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[20/20] İtalya’nın Milano kentinde, kuzey İtalya’daki Arnavut topluluğu ve çevre aktivistleri, Arnavutluk’taki Pishe Poro-Narta lagünü ve Vjosa Nehri Deltası’ndaki koruma alanlarının lüks turizm projesi nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Arnavutluk’ta başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin son yıllardaki en büyük çevre hareketlerinden biri haline geldi. "Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.