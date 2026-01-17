Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,325.10
BTC/USDT
95,598.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe, Santos'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u kadrosuna kattığını bildirdi.

Fırat Özdemir  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Göztepe, Santos'u transfer etti

İzmir

Kulübün açıklamasında, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Jeh. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yazılı değerlendirmesinde "Yeni bir oyun tarzına ve burada Türkiye'deki yeni yaşama, uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu transfer etme kararımızın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım
MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir
Üsküdar Harem Sahil Yolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Göztepe, Santos'u transfer etti

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Pierre-Gabriel'in kentten izinsiz ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, transferde "Geleceğe Umut" projesini başlatıyor

Fenerbahçe Kulübü, transferde "Geleceğe Umut" projesini başlatıyor
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Galatasaray, Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet