Spor, Futbol

Göztepe, Bulgar futbolcu Filip Krastev'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar futbolcu Filip Krastev'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Mustafa Güngör  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Göztepe, Bulgar futbolcu Filip Krastev'i kadrosuna kattı

İzmir

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Krastev, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Oxford United forması giydi.

