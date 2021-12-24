Dolar
11.58
Euro
13.14
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,101.00
BTC/USDT
51,060.00
BIST 100
1,840.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Ali Korkmaz   | 24.12.2021
Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

İzmir

Ligde daha önce Altay ve Galatasaray karşılaşmalarında 1-0 öne geçmesine rağmen rakiplerine yenilen Göztepe, dün de Beşiktaş karşısında Cherif Ndiaye'nin golüne rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Fenerbahçe karşısında ilk golü bulmasına rağmen rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

26 maçtır kalesinde gol görüyor

Göztepe, ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakadan sonra çıktığı 26 maçta da gol yedi. İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 30 gol atarken kalesinde 44 gol gördü.

Haftayı 14 puanla tamamlayan Göztepe, puan cetvelinde 18.'likten 19. sıraya geriledi. İzmir temsilcisi, ilk devreyi 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği müsabakayla tamamlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı
Fransa’da 91 bin 608 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti

Benzer haberler

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Beşiktaş Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Futbol'da haftanın programı

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek
Göksel Gümüşdağ'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu

Göksel Gümüşdağ'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu
Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak