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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt: Ankara'daki Kovid 19 önlemlerinden şikayetçi değilim

Gençlerbirliği'nin İsveçli kaleci Nordfeldt, Kovid-19 salgını sonrasında eşini ve çocuğunu görmediğini belirterek, "Ankara'daki Kovid 19 önlemlerinden şikayetçi değilim bilakis etrafımdaki kimsede virüs yok, buda beni memnun ediyor." dedi.

Atila Altuntaş   | 07.05.2020
Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt: Ankara'daki Kovid 19 önlemlerinden şikayetçi değilim

Stockholm

Gençlerbirliği'nin devre arasında İngiltere ekibi Swansea City'den transfer ettiği İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt, ülkesinin en önemli gazetelerinden Expressen'e açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da da uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Nordfeldt, "10 haftadır İsveç'te bulunan eşimi ve çocuklarımı görmüyorum. Burada ramazan ayı olduğu için farklı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu durumdan şikayetçi değilim bilakis etrafımdaki kimsede virüs yok bu da beni memnun ediyor." yorumunu yaptı.

"Burada futbola ilgi büyük"

İngiltere'den Türkiye'ye transfer olmakla doğru bir iş yaptığını vurgulayan 30 yaşındaki kaleci, şu görüşleri paylaştı:

"İngiltere'den Türkiye'ye transfer olmak beni memnun etti. Burada futbola ilgi büyük ve her zaman bir numara olarak kalede yerimi alabiliyorum. Burada büyük öz güven kazandım."

"Türkiye'de fiziğe dayalı, hızlı ve teknik futbol oynanıyor"

Türkiye'de İngiltere'ye göre farklı bir futbol oynandığını anlatan tecrübeli file bekçisi, şunları kaydetti:

"İngiltere'de yavaş ve top çevirerek futbol oynanıyor. Türkiye'de fiziğe dayalı, hızlı ve teknik futbol oynanıyor, daha çok Hollanda ligine benziyor. Ben de burada form tuttum. Bu formum İsveç Milli Takımı kalesini de etkileyecektir ama en son kararı İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson verecek."

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