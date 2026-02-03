Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda "3'te 3" peşinde

Ankara
Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye Kupası'nda bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Gençlerbirliği, Eyüpspor'u da mağlup ederek grupta "3'te 3" yapmayı hedefliyor.
Kırmızı-siyahlılar, B Grubu'nda sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.
Grupta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Eyüpspor'un ise 3 puanı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.