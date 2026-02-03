Dolar
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda "3'te 3" peşinde

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Halil İbrahim Avşar  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda "3'te 3" peşinde Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Türkiye Kupası'nda bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Gençlerbirliği, Eyüpspor'u da mağlup ederek grupta "3'te 3" yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılar, B Grubu'nda sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Eyüpspor'un ise 3 puanı bulunuyor.

