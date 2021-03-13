Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Ankara
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.
Ligde 11 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.