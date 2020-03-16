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Spor, Futbol

Gençlerbirliği düşme hattı ile bağını koparamadı

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin düşme hattıyla arasındaki puan farkı üçe düştü.

Halil İbrahim Avşar   | 16.03.2020
Gençlerbirliği düşme hattı ile bağını koparamadı

Ankara

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son 3 maçında sadece bir puan alabildi.

Ligin son 3 haftasında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibinin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düştü.

Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, alt sıralardaki takımların kazanmasıyla sıkıntılı bir sürece girdi.

Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle de sıkıntı yaşayan Gençlerbirliği, 11. sırada yer almasına karşın Çaykur Rizespor'un sadece üç puan üzerinde bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip 28, 15. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve 16. sıradaki Çaykur Rizespor ise 25 puana sahip.

Başkent ekibi, 23. hafta sonunda düşme hattıyla puan farkını 7'ye çıkarmıştı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından bu farkı koruyamayan Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde 26 puanla 14. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor ile başkentte kritik bir maça çıkacak.

Başkent temsilcisi, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.

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