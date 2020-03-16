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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Almanya'da futbol karşılaşmaları koronavirüs sebebiyle askıya alındı

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.

Erbil Başay   | 16.03.2020
Almanya'da futbol karşılaşmaları koronavirüs sebebiyle askıya alındı

Berlin

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.

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