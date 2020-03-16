İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:
Turkey has successfully slowed down the spread of #COVID19 by taking preventive measures, such as suspending certain int'l flights and promoting distance education, in due time.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
We are fully committed to protecting all citizens, including high-risk individuals, from the disease. pic.twitter.com/UqXo6xPfK4
"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."
"Koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyoruz"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/8yX4C5dxtI
Twitter'daki paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.