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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.03.2020
İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."

"Koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Twitter'daki paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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