Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,900.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında mağlup

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa maçtan 1-0 üstün ayrıldı.

Emrah Oktay   | 04.10.2020
Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında mağlup Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa, Süper Lig'de 4. haftanın son maçında, Galatasaray ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Kasımpaşa’nın golünü atan Yusuf Erdoğan (11), sevinç yaşadı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

8. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın dar açıdan şutunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas gerisine düşen topa Aytaç Kara'nın vuruşunda Etebo ve kaleci Fatih araya girerek tehlikeyi önledi.

12. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

35. dakikada soldan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde Luyindama ceza sahasında topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası gerisindeki Alan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında top penaltı noktası üzerindeki Hajradinovic'e geldi. Bu oyuncu, pasını gerideki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası yayı içinden sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu üstten kornere tokatladı.

44. dakikada Aytaç Kara, sağdan gelişen atakta Hadergjonaj'ın yerden ortaladığı topa ceza yayı içinde bekletmeden vurdu. Kaleci Fatih, soluna gelen topu direk dibinde kornere gönderdi.

45. dakikada sağdan kullanılan kornerde kaleci Fatih Öztürk'ün ıskaladığı top arka direkteki Tarkan Serbest'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi sahasından uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çıkardığı sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza sahasına giren Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra uygun durumda plase vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.

61. dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağından şutunda top auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı baskıyla topu kapan Babel'in şutunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonun devamında sol kanatta topu alan Babel'in ortasında, altıpas gerisindeki Diagne uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.

86. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita, sağ çaprazda sert vurdu ancak kaleci Fatih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı
New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak
İtalya Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bine yaklaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Trump'ın doktoru Conley: Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz

Benzer haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Maalesef yorgunluğun altından kalkamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Maalesef yorgunluğun altından kalkamadık

Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı

Vitor Hugo Trabzon'a geldi

Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında mağlup

Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında mağlup
Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı
Aytemiz Alanyaspor'dan evinde farklı galibiyet

Aytemiz Alanyaspor'dan evinde farklı galibiyet