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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Giuliano'yu transfer etti

Medipol Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Hilmi Sever   | 06.10.2020
Medipol Başakşehir, Giuliano'yu transfer etti

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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