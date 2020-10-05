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Spor, Futbol

Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

Galatasaray'da tedavisi süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılmadı.

Hilmi Sever   | 05.10.2020
Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

İstanbul

Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor listeye eklendi.

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.


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