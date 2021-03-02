Euro
8.83
Dolar
7.34
BIST 100
1,528.97
Altın
1,722.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi

Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Gazi Nogay   | 02.03.2021
Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi

Trabzon

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020'nin aralık ayında yapılması planlanan genel kurul toplantısının, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden ertelendiği hatırlatıldı.

Genel kurul toplantısının, Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün aldığı karar doğrultusunda yeniden ertelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuzu, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerini içeren 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar erteleme kararı almıştı. Ancak bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Trabzon'un salgın kapsamında 'çok yüksek risk' grubunda yer aldığını belirterek, genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliği yasakladığını açıklamıştır."

Açıklamada, genel kurul toplantısının İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni bir karar açıklayana kadar ertelendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sri Lanka'da Kovid-19 salgınında ölen Müslüman ve Hristiyanlar uzak bir adaya defnedilecek
Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi

Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi

Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti

Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı

Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı
Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı
Güneydoğu Anadolu'nun 'Kovid-19 çok yüksek riskli' tek kenti Adıyaman'da tedbirlere uyma çağrısı

Güneydoğu Anadolu'nun 'Kovid-19 çok yüksek riskli' tek kenti Adıyaman'da tedbirlere uyma çağrısı