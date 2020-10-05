Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi transfer etti

Ankara
Fenerbahçe Kulübü, Basel'de forma giyen santrfor Kemal Ademi'yi transfer etti.
Ailemize hoş geldin Kemal Ademi! 💛💙 pic.twitter.com/6vehnJhq9T— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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