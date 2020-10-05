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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi transfer etti

Sarı- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Erkan Tiryaki   | 05.10.2020
Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi transfer etti

Ankara

Fenerbahçe Kulübü, Basel'de forma giyen santrfor Kemal Ademi'yi transfer etti.

Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.


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