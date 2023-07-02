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Spor

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Ercan Çakar  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

Ryan Kent için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da katıldığı belirtilerek, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Ryan Kent'in sağlık kontrolünden de geçtiği aktarıldı.

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