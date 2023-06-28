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Spor, Futbol

Trabzonspor, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Duygu Avunduk  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Trabzonspor, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmelere başladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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