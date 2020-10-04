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Spor, Futbol

Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı

Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 04.10.2020
Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.

Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.

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