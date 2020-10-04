Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Erkan Tiryaki   | 04.10.2020
Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 20 Aralık 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.

Deplasmanda 2. galibiyet

Gençlerbirliği, lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda ikinci kez mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılar, 2000-2001 sezonu sonrası Beşiktaş deplasmanında bir kez daha galip geldi. Toplamda İstanbul'da oynanan 47 lig maçında Beşiktaş'ın 31 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da berabere bitti.

Gençlerbirliği 4 maç sonra gol buldu

Gençlerbirliği, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Geçen sezonun son 2 haftası ile bu sezon oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Gençlerbirliği, bu hasretini Beşiktaş deplasmanında 8. dakikada Stancu'yla dindirdi. Bu gol ayrıca kırmızı-siyahlılara 3 puanı getirdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın doktoru Conley: Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz
Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi

Benzer haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Sorumluluk almayan fazlaca oyuncularımız var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Sorumluluk almayan fazlaca oyuncularımız var

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı

Beşiktaş kazanmayı unuttu

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik
Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
Beşiktaş'tan Azerbaycan'a destek mesajı

Beşiktaş'tan Azerbaycan'a destek mesajı