Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da iki kez podyuma çıktı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın 3. ayağındaki beşinci ve altıncı yarışlarda üçüncü olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi.
Ankara
Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen beşinci yarışta Ayhancan, son turda yaptığı atakla damalı bayrağı üçüncü olarak geçti. Ayhancan Güven, altıncı yarışta iyi bir performans göstererek 3. oldu ve ikinci kez podyuma çıkmayı başardı.
Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayak 16-18 Ekim tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.