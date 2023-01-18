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Spor, Futbol

Gençlerbirliği dün transfer ettiği Rodin Cem Deprem ile bugün yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu.

Fatih Çakmak   | 18.01.2023
Gençlerbirliği dün transfer ettiği Rodin Cem Deprem ile bugün yollarını ayırdı

Ankara

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.


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