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Spor, Futbol

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep izlettirmek istiyoruz

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, iki net pozisyonlarının olduğunu ve bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Adsız Günebakan   | 22.08.2021
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep izlettirmek istiyoruz Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta fenalaşan Fabrice N'Sakala'nın hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İyi bir maç olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Maça iki taraf da tempolu başladı. Beşiktaş her ne kadar topa hakim olsa da bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları istediğimiz gibi değerlendiremedik. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynamaya çalıştık. Kaptığımız topları biraz daha değerlendirmek istedik. Nitekim maçın sonuna doğru yakaladığımız iki net pozisyon var. Onlardan birini değerlendirmiş olsaydık, bugün buradan 3 puanla ayrılmış olacaktık. Ama yine de oynadığımız oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bizim düşüncemizi, biraz daha istediğim futbolu sahaya yansıtmaya çalıştılar. Tabii bu yeterli mi, yeterli değil. Daha iyi bir Gaziantep izlettirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda gelecek 2-3 arkadaşımızla birlikte daha iyi bir seviyeye çekeceğiz."

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