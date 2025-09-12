Beşiktaş, Joao Mario'yu AEK'e kiraladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna AEK'e kiralanması için anlaşmaya varıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Joao Mario, Beşiktaş'ta çıktığı 45 maçta 10 gol kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.