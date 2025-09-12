Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, Joao Mario'yu AEK'e kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Yunanistan ekibi AEK'e kiralandığını duyurdu.

Can Öcal  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Beşiktaş, Joao Mario'yu AEK'e kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna AEK'e kiralanması için anlaşmaya varıldı.

Joao Mario, Beşiktaş'ta çıktığı 45 maçta 10 gol kaydetti.


Beşiktaş, Joao Mario'yu AEK'e kiraladı

