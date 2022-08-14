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Spor, Futbol

Gaziantep, sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Salim Taş   | 14.08.2022
Gaziantep, sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Kalyon Stadı'ndaki zemin bakım ve onarımı nedeniyle Hatay'da oynanması kararlaştırılan maçın 14. dakikasında, sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Gaziantep ekibinden Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topa uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in serbest vuruşunda kaleye giden topu kaleci Bahadır Han Güngördü son anda uzaklaştırdı.

72. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü, kornere çeldi.

81. dakikada Gaziantep'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Kitsiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Mustafa Kürşad Filiz, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Maxim'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'den döndü, dönen topu tamamlamak isteyen Pekhart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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