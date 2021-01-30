Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Kerem Kocalar   | 30.01.2021
Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Fotoğraf: Fırat Özdemir / AA

Gaziantep

Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Gaziantep temsilcisi, 22 haftada 35 puan topladı.

İç saha maçlarındaki performansıyla dikkatleri çeken kırmızı-siyahlılar, Galatasaray maçından önceki 17 maçı kaybetmemişti.

Geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Gaziantep FK, sonraki 17 iç saha müsabakasında 9 galibiyet, 8 de beraberlik elde etmişti.

Sa Pinto galibiyetle tanışamadı

Gaziantep temsilcisi, eski teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde çıktığı HES Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi, Çaykur Rizespor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Sumudica'dan boşalan göreve Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu getirdi. Gaziantep FK, Pinto yönetimindeki ilk maçta 21. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, 22. haftada Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Ricardo Sa Pinto, Gaziantep ekibiyle çıktığı 2 maçta da galibiyetle tanışamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
Prof. Dr. Sertoğullarından, Şubat'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı
'Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum'
Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı 'müzikli terapi' ile tedavi edilebiliyor

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde orta saha transferi

Gençlerbirliği'nde orta saha transferi

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu

Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı
Hes Kablo Kayserispor deplasmanda kazandı

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda kazandı
Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 500. maçına çıktı

Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 500. maçına çıktı