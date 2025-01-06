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Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Mehmet Akif Parlak  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Gaziantep

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilirken, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

Ligde 22 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.

Halil Dervişoğlu siftah yaptı

Gaziantep FK'nin sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Dervişoğlu, toplamda 572 dakika sahada formayı terletti.

Dervişoğlu, bu sürede 1 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.

Viana ve Lungoyi cezalı duruma düştü

Kasımpaşa karşılaşması öncesi 3 sarı kartı bulunan Güneydoğu ekibinin önemli savunma oyuncusu Bruno Viana 1. dakikada, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi ise 45+3. dakikada sarı kart gördü.

Toplamda 4 sarı karta ulaşan ve cezalı duruma düşen Viana ve Lungoyi, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü iç sahada oynanacak Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

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