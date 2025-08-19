Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi

Gaziantep
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Burak Yılmaz, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde sözleşmeye imza attı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.