Spor, Futbol

Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

Ömer Faruk Salman  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde sözleşmeye imza attı.

