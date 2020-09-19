Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilerek taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi, sahasındaki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Öte yandan sakatlığı geçen Alin Tosca'nın bu karşılaşmada görev alabileceği öğrenildi.
Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanında
Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenildi.
Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligde 2'de 2 yapmak istiyor.
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