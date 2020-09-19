Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep FK, Süper Lig’in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Kerem Kocalar,Berad Büyük   | 19.09.2020
Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilerek taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi, sahasındaki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Öte yandan sakatlığı geçen Alin Tosca'nın bu karşılaşmada görev alabileceği öğrenildi.

Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanında

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligde 2'de 2 yapmak istiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti
'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Trump: Nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de son şampiyona konuk oluyor

Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı