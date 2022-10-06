Dolar
18.58
Euro
18.40
Altın
1,721.22
ETH/USDT
1,363.70
BTC/USDT
20,180.00
BIST 100
3,484.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’ndan Prag’a hareket ediyor. MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demertaş'ı etkisiz hale getirdi.
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Mehmet Akif Parlak   | 06.10.2022
Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Gaziantep

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 10. sırada yer alan ve son 4 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara yükselmek istiyor.

Öte yandan, zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynayan Gaziantep FK, bu sezon ilk kez evinde taraftarıyla buluşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu etkisiz hale getirildi
Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Gaziantep FK'li Jevtovic, performansından memnun

Gaziantep FK'li Jevtovic, performansından memnun
Konyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendi

Konyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendi
Alanyaspor-Giresunspor maçında beraberlik

Alanyaspor-Giresunspor maçında beraberlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet