Dolar
42.81
Euro
50.25
Altın
4,329.03
ETH/USDT
2,966.20
BTC/USDT
88,180.00
BIST 100
11,317.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 15 Aralık'ta görevinden istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile tekrar anlaşmaya vardı.

Ömer Faruk Salman  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Gaziantep

Kulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Başkentte "Medd-Up" sahne gösterisi izleyiciyle buluştu
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek
Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı
Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı

Benzer haberler

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Gaziantep FK'de "118 günlük" Burak Yılmaz dönemi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı
Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama

Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet