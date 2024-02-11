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Spor, Futbol

Gaziantep FK konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 yendi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Emrah Oktay  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Gaziantep FK konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 yendi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

İlk dakikada Loshaj'ın sağdan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Mehmet Yeşil vurdu. Savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ali Yaşar'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Sambissa, altıpasın sağında topu kontrol etti. Açısı daralan Sambissa, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Loshaj'a aktardı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden uygun durumda vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.

15. dakikada kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Monteiro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dragus, ceza sahası ön çizgisi üzerinden plase yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

25. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Arda Kızıldağ'ın kafayla indirdiği top ceza sahası sol çaprazındaki Markovic'e geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Alp Arda soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Gaziantep FK, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Maxim, ceza sahası içi sağ çaprazda Ali Yaşar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen devam ettirdiği pozisyonu VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla yeniden izledi. Ali'nin faul yaptığını tespit eden Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada Loshaj, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+5. dakikada Gaziantep temsilcisi bir gol daha buldu. İstanbulspor yarı alanının ortalarında sol kanattan kazanılan faulü Furkan Soyalp hızlı kullandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu, sağ ayağıyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Mücadele Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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