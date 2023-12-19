Dolar
29.09
Euro
31.92
Altın
2,039.28
ETH/USDT
2,174.30
BTC/USDT
42,309.00
BIST 100
7,725.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor yönetiminin, maçın 75. dakikasında sahadan çekilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Fırat Özdemir  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

İlk Yarı

7. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına doğru hareketlenen M'Bakata'nın pasında kale önünde topla buluşan Dragus'un çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Köşe atışı için topun başına geçen Markovic'in ortasında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın ceza yayına yakın bir noktadan savunmanın arkasına aşırttığı topu kale önünde kontrol eden Niang, şutunu çekti. Kaleci Magomedaliyev uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

54. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Markovic'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlara gitti: 2-0.

60. dakikada Yukatel Adana Demirspor'un atağında ceza yayındaki Yusuf Barası, meşin yuvarlağı gerideki Stambouli'ye gönderdi. Stambouli'nin çektiği sert şutta kaleci Nita, topu güçlükle kontrol etti.

71. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza sahasına sokulan Akintola'nın çektiği şutta kaleci Nita'dan dönen top, Yusuf Barası'nın önüne düştü. Yusuf Barası'nın çektiği şutta Nita'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Emre Akbaba ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Yukatel Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Akintola, biraz ilerledikten sonra meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın solundan ağlarla buluşturdu: 2-2.

90. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Gradel'in ortasında Riascos şutunu çekti. Yukatel Adana Demirspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Maç, 2-2 sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak heyetler arası görüşmesine ilişkin ortak sonuç bildirisi yayımlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: AA'nın 'Kanıt' adlı eseri, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını gözler önüne seriyor
Bakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky'yi kabul etti
Altun: AA, Gazze'de muhteşem bir gazetecilik performansı sergilemeye devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor berabere kaldı

Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor berabere kaldı

Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Çaykur Rizesporlu Gaich: Eğer hocam görev verirse elimden gelen her şeyi yapacağım

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak üç maçla başlayacak

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak üç maçla başlayacak
Trabzonspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet