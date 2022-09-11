Gaziantep FK ile HangiKredi Ümraniyespor berabere kaldı

Hatay
Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçın 2. dakikasında Gaziantep savunmasının hatasında topu önünde bulan Geraldo kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.
28. dakikada Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahası içine giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.
30 dakikada Gaziantespor ceza sahası içinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kartal Yılmaz'ın sert şutu kaleci Günay'da kaldı.
33. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serkan Göksu'nun şutu kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu uzaklaştırma uzaklaştırdı.
37. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun pasında penaltı noktasında Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üst direkten döndü.
39. dakikada Maxim'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.
39. dakikada Umut Nayir'in pasında arka direkte topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
56. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı. 1-0.
65. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
87. dakikada bu kez HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Markovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.
90. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
"İyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık"
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün oynadıkları futbolla taraftarlarına eziyet çektirdiklerini söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlardan bugün oynadıkları futboldan dolayı özür diledi.
Sahada yapmak istediklerinin hiçbirini yapamadıklarını belirten Bulut. "Zaten maç 1-0 bitmiş olsaydı hak etmediğimiz bir 3 puan almış olacaktık. O yüzden rakibin de attığı penaltıyla puanları paylaştık. Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bazen böyle maçlar oluyor bu da onlardan biriydi. Çabuk unutmamız lazım çünkü önümüzdeki hafta zorunlu deplasman maçımız var. Trabzon'a gideceğiz. O yüzden çabuk toparlamamız lazım. İyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık onunla sevinmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmada oynadıkları oyunun karşılığının 3 puan olduğunu söyledi.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, aldıkları maç sonunda aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olmadığını belirtti.
Oyuncuların iyi mücadele ettiğini kaydeden Uçar, şöyle devam etti:
"Normal şartlarla 1 puanla Ümraniyespor teknik direktörü olarak benim burada mutlu olmam lazım ama mutlu muyum? Maalesef değilim. Bugün sahada oynanan oyunun karşılığı bence 1 puan değildi. Oyuncularımın 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. İlk yarı itibarıyla tamamen istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen oyun oynadık. İkinci yarıda onlar bir değişiklik yaptı. Hafif dengeler gibi oldular ama oyunun kontrolü genel anlamda bizdeydi. 60. dakikada verilen bir penaltı bizi biraz dengemizi bozdu. Açık ve net söyleyeyim sonrasında tekrar yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızı biraz da kenardan itmemizle beraber tekrar oyuna ağırlık koyduk. Ofansif anlamda aldığımız riskler ve karşılığını 87. dakikada penaltıyla 1-1 biten bir müsabaka. En başta oyuncularımın ortaya koydukları bu mücadeleden dolayı, taktiksel sadakatten dolayı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum."
"Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum"
Ligde oynadıkları 6 maçta oyun olarak kaybetmediklerini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:
"Oyun olarak 6 haftada Trabzon maçının belki son 5-10 dakikası hariç oyun olarak kaybetmeyen bir Ümraniye takımı ama karşılığında şu anda maalesef 2 puanımız var. Beni üzen şu anda biraz da açıkçası gergin olmamı sağlayan şey bu. Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum. Bundan sonraki maçlarda da sahaya tamamen oyun anlamında karakter koyan, iyi futbol seyrettirmeye çalışan, istediği oyunları oynamaya çalışan bir Ümraniye takımı izlettirmek istiyoruz. Bundan sonraki ekibimle ve oyuncularımla beraber en büyük amacım bu olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.